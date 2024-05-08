Bursa’nın Mudanya ilçesinde polisin ‘Dur’ ihtarına uymayan motosiklet sürücüsü yakalandı. Ekipler, sürücüye 24 bin lira idari para cezası kesti.



Edinilen bilgiye göre, dün Mudanya ilçesinde polis ekipleri, Emirhan Y. idaresindeki 16 AVK 953 plakalı motosikletten şüphelenerek ‘Dur’ ihtarında bulundu.

‘Dur’ ihtarına uymayan 16 AVK 953 plakalı motosiklet sürücüsü Emirhan Y., ekipleri peşine takarak kaçmaya başladı. Bursa-Mudanya yolu üzerinde film sahnelerini aratmayan kovalamaca, polis ekiplerinin kazaya sebebiyet vermemek için motosikletin peşini bırakmaları ile son buldu.

Sonuç olarak, Mudanya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Emirhan Y.'yi dün akşam saatlerinde yakalayarak adli işlem başlattı. Emirhan Y.'ye ise 'kasksız motosiklet kullanmak', 'ters yönde ilerlemek', 'kırmızı ışık ihlali' ve 'yetersiz ehliyet' gerekçeleriyle toplamda 24 bin lira idari para cezası uygulandı.