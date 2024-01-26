Geçtiğimiz aylarda Ümraniye’de resmi açılışı yapılan Cube Ümraniye Kuluçka Merkezi ilk meyvesini verdi. Cube Ümraniye girişimcilerinin oluşturduğu Turan, United Payment liderliğinde gerçekleşen devam yatırım turunda 35 milyon TL yatırım aldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır tarafından açılışı yapılan ve Cube Beyoğlu’ndan sonra ikinci kuluçka merkezi olan Cube Ümraniye Kuluçka Merkezi ilk meyvelerini toplamaya başladı. Türkiye, Azerbaycan, KKTC, Kırgızistan, Özbekistan, Gürcistan ve Kazakistan arasında saniyeler içinde para transferi yapan Cube Ümraniye girişimcilerinden ’Turan’, United Payment liderliğinde gerçekleşen devam yatırım turunda 35 milyon TL yatırım aldı. Kullanıcılara fiziksel ve sanal Turan kart, 7/24 para transferi, temassız ödeme, fatura ödeme ve karekodla ödeme gibi birçok hizmeti sağlayan Turan, aldığı devam yatırımı ile tüm Türk devletleri arasında tek bir cüzdan alt yapısı ile dijital para transferini sağlamayı hedefliyor.

Kuluçka Merkezi Takım Lideri Özkan Can, "Teknopark İstanbul olarak teknoloji bakanlığının 4691 sayılı kanun kapsamında yapmış olduğu değişiklikle, bölge dışında kuluçka merkezî açılma kararı çıkmıştı. Bu nedenle biz ilk kuluçka merkezîni oyun, mobil uygulama ve dijital saatler odaklı ilk kuluçka merkezini Beyoğlu’nda açtık. Biz burayı 13 Ekim’de Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Mehmet Fatih Kacır’ın katılımıyla açtık. Bu süreç içerisinde 25 girişimcimiz yer alıyor. Hedefimiz yüzün üzerinde finans alanında girişimcinin yer alması. Teknopark İstanbul olarak tüm girişimcilerin ortak çalışma alanları, yatırım hizmetleri, eğitimler ve teşvikler konusunda buradaki girişimden dolayı hizmet vermekteyiz. Burada Ümraniye Belediyesi ile iş birliği içinde bu merkezi açmış bulunmaktayız. 3 aylık bu süreç içerisinde Turan firmamızın 35 milyonluk yatırımla ilk meyvesini almış bulunmaktayız" dedi.

"Gece gündüz çalışıyoruz"

Cube Ümraniye’de konuşan Turan Kurucusu Özgür Bayraktar, "Türk devletleri arasında tamamen dijital bir ağ kurduk. Ve böylelikle yıllardan beri süren para transfer işlerini dijitalleştirdik. Biz 16 aylık bir şirketiz. Bugüne kadar 75 milyona yakın yatırım aldık. Son aldığımız yatırım da büyüme anlamında çok anlamlıydı. Cube Ümraniye ile birlikte özellikle bölgedeki teknoparklarla ilişkiler kurabileceğimizi düşünüyoruz. Masanın etrafında toplanmış 10 kişilik bir ekibiz ve gece gündüz çalışıyoruz" dedi.