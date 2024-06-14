Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde sabah saatlerinde yaşanan sıcaklığın ardından saat 15.30 sıralarında yaşanan dolu yağışı vatandaşı korkuttu. Fındık büyüklüğünde yağan dolu sebebiyle dışarıda olan birçok vatandaş, korunacak yer aradı.

Meteorolojiden yapılan uyarıların ardından Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde kuvvetli sağanak yağış ve dolu etkili oldu. Dışarıda olan vatandaşlar hazırlıksız yakalanırken, korunacak yer aradı. Birçok vatandaş, otobüs durakları ve esnafa sığınırken, yaklaşık yarın saat boyunca yağan dolu sonrasında ilçe merkezi beyaza büründü. Dolu yağışı bazı ekili tarım arazilerinde, araçlarda, sebze ve meyve bahçelerinde zarara yol açtı.