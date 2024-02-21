MALZEME LİSTESİ: 1 litre süt 1,5 su bardağı toz şeker 3 çorba kaşığı pirinç 1 paket krema 2 çorba kaşığı mısır nişastası 1 yumurta sarısı 1 paket vanilya ÜZERİ İÇİN: kavrulmuş fındık HAZIRLANIŞI: Pirinci yıkıyoruz ve tavaya alıyoruz. Suyunu ilave edip, pirinç lapa olacak gibi haşlıyoruz. Sütünü ve toz şekerini döküyoruz ve karıştırıyoruz. Vanilyayı, yumurta sarısını ve kremayı ilave ediyoruz. Çırpma teliyle karıştırarak pişirmeye başlıyoruz. Mısır nişastasını suyla karıştırıyoruz. Tenceredeki karışım kaynamadan önce nişastayı döküyoruz ve karıştırıyoruz. Kıvamı ortaya çıkıp, kaynayınca küçük güveç kaplarına kepçeyle paylaştırıyoruz. Biraz derin bir fırın tepsisine güveç kaplarını diziyoruz. Güveç kaplarının yarısına gelecek şekilde, tepsiye soğuk su koyuyoruz. Önceden ısıtılmış 240 derecelik fırında sadece üst ayarını açıp, üzeri kızarana kadar pişiriyoruz. Bütün fındıkları fırın tepsisine döküyoruz ve önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında kavuruyoruz. Fındığı değirmenden geçiriyoruz ya da başka bir yöntemle iri kırıyoruz. Sütlacı servis ederken üzerine kavrulmuş fındık serperek servis ediyoruz.

Kaynak: Haber merkezi