İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 81 ilde 4 gündür devam eden “Aranan Şahıslara Yönelik” düzenlenen “ÇEMBER-14” operasyonlarında arama kaydı bulunan 2 bin 614 firarinin yakalandığını duyurdu. Yerlikaya X hesabından şu şekilde açıklama yaptı;

"81 ilde 4 gündür devam eden “Aranan Şahıslara Yönelik” düzenlenen “ÇEMBER-14” operasyonlarında arama kaydı bulunan 2 bin 614 firarinin yakalandı.Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki; Firari suçluların sokaklarımızda gezmelerine asla izin vermeyeceğiz. Ailelerimizin huzurunu kaçırmalarına müsaade etmedik, etmeyeceğiz.

Yakalanan şahısların kaç yıldır arandığı:

📌 0-5 yıldır aranmakta olan 2 bin 586 şahıs,

📌 5-10 yıldır aranmakta olan 19 şahıs,

📌 10 yıl ve üzeri aranmakta olan 9 şahıs “ÇEMBER-14” operasyonlarıyla yakalandı.️

Yakalanan şahısların hangi suçlardan arandığı:

📌 Hırsızlıktan 476 şahıs,

📌 Dolandırıcılıktan 229 şahıs,

📌 Yağmadan 90 şahıs,

📌 Adam Öldürmeden 34 şahıs,

📌 Cinsel Suçlardan 49 şahıs,

📌 Narkotik suçlarından 449 şahıs,

📌 Terörden 41 şahıs,

📌 KOM (Kaçakçılık, Organize) 251 şahıs olmak üzere, diğer suçlardan yakalananlarla birlikte toplam

2 bin 614 şahıs adalete teslim edildi.

İl jandarma Komutanlıkları, İl Emniyet Müdürlükleri ve Sahil Güvenlik Komutanlığımızca 81 il genelinde arama kaydı olanlara yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda bu şahıslar; yol aramalarında, ev ve iş yerleri baskınlarında, kimlik kontrollerinde yakalanıp adalete teslim edildi.

Operasyonları yöneten Valilerimizi, Kaymakamlarımızı, İl Jandarma Komutanlarımızı, İl Emniyet Müdürlerimizi, Sahil Güvenliğimizi ve operasyonlara katılan Polislerimizi, Jandarmalarımızı tebrik ediyorum. Milletimizin duası sizinle."