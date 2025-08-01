Balcı, yıl başında belirlenen kilogram başına 62,5 lira olan ekmek fiyatının, artan maliyetler doğrultusunda yüzde 20 oranında artırılarak 75 lira seviyesine çıkarıldığını ifade etti. Ancak bu artışın yüzde 25 olarak yansıtıldığı haberleri yalanladı ve yapılan zam oranının yüzde 20 olduğunu vurguladı.

Balcı, 1 Ağustos itibarıyla Ankara, İstanbul, Kocaeli, Bursa ve İzmir gibi büyük şehirlerde 200 gram ekmeğin 15 liraya satıldığını, bazı bölgelerde ise tüketici alışkanlıklarına bağlı olarak 270 gram ekmeğin 20 liraya satıldığını ancak bu durumda bile kilogram fiyatının 75 lirayı aşmadığını belirtti. Odalara gönderilen genelgeyle, ülke genelinde ekmeğin kilogram fiyatının bu sınırın üzerine çıkmaması gerektiği bildirildi.

Yıl sonuna kadar ekmekte fiyat değişikliği planlanmadığını belirten Balcı, yeni bir zam için ancak ocak ayında belirlenecek asgari ücretin ardından, girdi maliyetlerindeki gelişmelere göre yeniden değerlendirme yapılacağını söyledi. Önceliklerinin kaliteli, sağlıklı ve makul fiyatlı ekmek üretmek olduğunu dile getiren Balcı, fiyat artışlarının zorunlu hale gelen koşullar çerçevesinde belirlendiğini ifade etti.

Ayrıca ekmek israfının halen yüksek seviyelerde olduğuna dikkat çeken Balcı, bu konuda daha etkin mücadele yürütüleceğini belirtti. Buğday üretimine ilişkin de açıklamalarda bulunan Balcı, geçen yıl 20 milyon tonun üzerinde gerçekleşen üretimin bu yıl da 19,5 ila 20 milyon ton aralığında beklendiğini ve buğday arzında sıkıntı olmadığını söyledi. Ekmeklik un için yıllık yaklaşık 12 milyon ton buğdaya ihtiyaç duyulduğunu belirterek, üretimin talebi karşılayacak düzeyde olduğunu sözlerine ekledi.