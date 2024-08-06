Bol lifli olduğu için sindirim dostu olmaktadır. Bu lifler sayesinde kolesterol seviyelerini düşürmeye de yardım edebilir. Ayrıca içerisindeki mineraller sayesinde kan basıncını dengede tutmaya da destek olabilir. Yani yüksek tansiyonu olanlar için de tercih edilebilir. Bunların yanı sıra cilt ve göz sağlığını da destekler. Sebze yemekleriniz için kabak eklemenin de tam mevsimindeyiz. Diyet yemek tarifleri ararken seçeneklerden biri de fırında kabak olabilir. Fit tariflerimiz için diğer seçeneklere de göz atabilirsiniz.

MALZEMELER (2 KİŞİLİK)

2 adet kabak

2 yemek kaşığı zeytinyağı

Kırmızı toz biber

Nane

Karabiber

Tuz

Servis için:

1 kase yoğurt

Dereotu

1 diş sarımsak

Yapılışı:

Diyet yemek tarifimiz için öncelikle kabakları halka halka dilimleyin. Kabakları bir kapta zeytinyağı ve baharatlarla harmanlayın. Bir fırın tepsisine yağlı kağıt serin. Üzerine baharatlı kabakları ekleyin. Fırını 180 dereceye ayarlayın ve önceden ısınmasını sağlayın. Kabakları 180 derece fırında 25-30 dakika pişirin ve soğumaya bırakın. Sosu için dereotlarını ince ince kesin. Sarımsağı ezin. Yoğurt, dereotu ve sarımsağı güzelce karıştırın. Ardından fırında kabak tarifi ve yoğurt sosumuz servise hazır olacak. İster hafif bir akşam yemeği ister meze olarak tercih edebilirsiniz. Bağırsak ve diyet dostu bir alternatif elde etmiş olacaksınız.