AK Parti Bursa Milletvekili Ayhan Salman, Karayolları 14. Bölge Müdürlüğü’nün İnegöl-Bursa karayolu üzerindeki çalışmalarını yerinde inceledi.BURSA (İGFA) - Karayolları Bölge Müdürlüğü’nün ulaşımda konforu arttırmak adına başlattığı Bursa-Ankara karayolu üzerindeki bakım ve onarım çalışmaları kapsamında bir süredir devam eden İnegöl-Bursa karayolu onarım çalışmalarında sona gelindi.

AK Parti Bursa Milletvekili Ayhan Salman, Karayolları 14. Bölge Müdürü Umut Akyazı, İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban ve AK Parti İnegöl İlçe Başkanı Mustafa Durmuş ile birlikte bugün çalışmalara ilişkin incelemelerde bulunup açıklamalarda bulundu.

15 GÜN İÇERİSİNDE TAMAMLANACAK

Bir süredir çalışmaların devam ettiğini ifade eden Milletvekili Salman, “Karayollarımızın uzunca bir süredir İnegöl-Bursa karayolu üzerinde çalışmaları vardı. Bu çalışmalarla yolun kalitesi, konforu, trafiğin güvenliği noktasında güzel bir netice almak üzereyiz. Bu süreçte belki bir miktar vatandaşlarımız yol konforu noktasında sıkıntılar yaşadı. Ama çok şükür ki her geçen gün sona yaklaşmak üzereyiz. Şu an bir etabı daha tamamladık ve önümüzde küçük bir etap kaldı. Hikmet Şahin köprülü kavşağıyla alışveriş merkezimiz arasındaki yaklaşık 2 km mesafeyi de inşallah önümüzdeki 15 gün içerisinde toparlayarak yolla ilgili sorunumuzu çözmüş oluyoruz. Ben karayolları müdürümüze, ekibine bu konuda göstermiş oldukları gayret ve çabadan dolayı teşekkür ediyorum. Önümüzdeki süreçte bir miktar daha belki yönlendirme tabelalarıyla vatandaşımızın bu noktada daha az sıkıntı yaşaması için hem İnegöl Belediyemiz hem Karayollarımızın çalışmaları devam edecek. Biraz daha vatandaşlarımız sabır ettiğinde İnegöl’ümüzün Bursa’yla ulaşımı noktasında çok daha güzel bir neticeye ulaşacağımıza inanıyorum” dedi.

İNEGÖL’ÜN YOLLARINI YENİLİYORUZ

İnegöl’ün Karayollarıyla ilgili ihtiyaçlarına yönelik konuşan Ayhan Salman, “Karayolları Bölge Müdürümüz İnegöl’ü çok iyi biliyor. İnegöl’ümüzün yollarla ilgili ihtiyaçlarını da biliyor. Hem Alanyurt Yenişehir yolu üzerinde hem de İnegöl’ümüzün farklı noktalarında ihtiyacımız olan meseleleri kendisine ilettik. Belediye Başkanımız da ihtiyaçları ve beklentileri Sayın Bölge Müdürümüze iletti. İnşallah onlarla ilgili de çalışmaları Sayın Bölge Müdürümüz en kısa sürede talimatlarını verdi, güzel bir şekilde neticelendireceğimizi düşünüyoruz” ifadelerinde bulundu.