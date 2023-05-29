Tekel ürünlerine zam geleceği haberlerinin yayınlanmasının üzerine tekel ürünü satan bazı bayi, market ve bakkallar rafları boşalttı.

Seçimlerin sonuçlanmasının ardından fırsatçılar yine iş başında. Sigara ve alkole büyük zam geleceği haberleri dilden dile dolaşınca bazı tekel bayileri, market ve bakkallar rafları boşaltmaya başladı. Toptancıları ürün vermemekle suçlayan ve müşterileri bu şekilde ikna etmeyen fırsatçılar büyük tepki çekiyor.

İnegöl’de özellikle sigara ürünlerinde yaşanan sorun her gün büyürken vatandaşlar, yetkililerin devreye girerek bu kişileri cezalandırmalarını istiyor.

Bazı işyerlerinde sigara satışları, olmadığı gerekçesiyle yapılmazken, bazı işyerleri ise 1-2 paket dışında satış yapmıyor.

Toptancı firmaların neden olduğu söylenen durumun aydınlatılmasını isteyen vatandaşlar, “suç kimdeyse tespit edilsin, haksız kazanca sebep olanlara ciddi yaptırımlar uygulansın. Yeter artık” dediler.

Not: Sigara sağlığa zararlıdır.

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