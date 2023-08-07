Dün öğlen saatlerinde Marmara bölgesinin belli bölgelerinde Lodos ve Fırtına etkisini gösterdi. Hava sıcaklıklarının tavan yaptığı şu zamanlar da dün itibariyle rüzgar, etkisini gösterdi.

Avşa Adası’da Nasibini Aldı

Dün öğlen saatlerinde sert esen Lodos Avşa’daki tatilcilere zor anlar yaşattı. Yolcular lodos nedeniyle iskelede mahsur kaldı. Tatilciler dönüş için ellerinde bavullarıyla lodos’un bitmesini bekledi. İstanbul, Tekirdağ ve Erdek yolcuları iskeleye gittiğinde deniz otobüslerinin ve feribotların Avşa yolcu iskelesine yaklaşamadığını gördü. Tatili bitip otelinden ayrılan yolcular, ne otellerine dönebildi ne de deniz otobüslerine binebildi. Tatil dönüşleri işkenceye dönen yolcular saatlerdir feribot iskelelerinde bekledi. İskeleye yanaşmak üzere gelen yolcu ve roro gemisi, yolcu ve araçlarını iskeleye indirmek için yanaştığı sırada iskelede kısmi kırılmalar ve çatlaklar oluştu. Havanın sakinleşmesi ile birlikte deniz seferleri kaldığı yerden devam etti.