İngiltere Sağlık Güvenliği Ajansı (UKHSA), ülke genelinde yayılan yeni bir COVID-19 varyantı olan Eris'in (EG.5.1) görüldüğünü duyurdu. UKHSA'ya göre, Eris varyantı, tüm yeni vakaların yaklaşık yüzde 14'ünü oluşturuyor ve Arcturus'tan sonra ülkedeki en yaygın ikinci varyant haline gelmiştir. Bu durum, dünya genelinde COVID-19 vakalarının artışını sürdürmesi nedeniyle yetkililer tarafından yakından takip ediliyor.

“Zoe COVID-19 Sempton Çalışması” tarafından tahmin edilen rakamlara göre, 4 Temmuz'da İngiltere'de tahmini vaka sayısı 606,656 iken, 27 Temmuz'da 785,980'e yükselerek 200,000'den fazla artış gösterdi.

Uzmanlar, ülkedeki COVID-19 vakalarındaki artışın, Barbie ve Oppenheimer filmlerinin 21 Temmuz'da sinemalarda gösterime girmesinin ardından milyonlarca kişinin kapalı ve yeterince havalandırılmayan alanlarda bir araya gelmesiyle ilişkili olabileceğini öne sürdü.

Ayrıca, hastalığa karşı bağışıklığın zamanla azalması ve COVID-19 aşılarının etkinliğinin belirli bir süre sonra azalması da vakalardaki artışın sebepleri olarak gösteriliyor.