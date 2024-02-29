İzmit’te öğrencilerin ve dar gelirli vatandaşların hem lezzetli hem de hijyenik yemeklere uygun fiyata ulaşabilmesi için İzmit Kent Lokantası hayata geçirildi. 3 çeşit yemeğin 40 TL olduğu lokanta ilk günden büyük ilgi gördü.

Dar gelirli vatandaşların, emeklilerin ve öğrencilerin uygun fiyatlı ve lezzetli yemeğe ulaşabilmeleri amacıyla Gülümse Kafe Fevziye’yi kent lokantasına dönüştüren İzmit Belediyesi, burada 3 çeşit yemeği 40 TL’ye satışa sunuyor. İlk günden vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan İzmit Kent Lokantası her gün saat 12.30 itibariyle açılacak. Haftanın 6 günü hizmet verecek olan lokantada günde bin 300 kişilik yemek çıkacak. Lokanta pazar günleri kapalı olacak.

"Mükemmel bir hizmet"

Lokantada yemek yiyen Selçuk Al, "Başkanımızdan Allah razı olsun. İnşallah daha fazlasını açmak nasip olur. Kavurma, çorba, pilav, su ve ekmek 40 TL. Dışarıda sadece çorba içsek 60 TL. Allah Fatma Başkanımızı başımızdan eksik etmesin. Mükemmel bir hizmet" dedi.

"Çok doğru bir adım atıldı"

Yemeklerin kaliteli olduğunu belirten Davut Çevik, "Bu yemeği dışarıda yesek en az 250 TL. Öğrenci, emekli, asgari ücretli, geçinmekte zorluk çeken ve çarşıda çalışanlar için çok faydalı bir hizmet. Böyle bir projeye ihtiyaç vardı. Çok doğru bir adım atıldı. Halkın da oldukça yoğun ilgisi var. Herkes çok memnun. Fatma Başkanın emeğine sağlık. Çalışanların hepsi çok nazik. İlgi alaka da çok güzel. İnşallah yeni dönemde de daha güzel hizmetlerle devam edecek. Herkesin yüzü gülüyor" diye konuştu.

"Gerçekten şok oldum"

3 çeşit yemeğin 40 TL olduğunu öğrenince şaşırdığını belirten Doğan Altürk, "Gerçekten şok oldum. Bu kadarını beklemiyordum. Belediye Başkanımız Sayın Fatma Hanıma yürekten, candan teşekkür ediyorum. Sağ olsun, var olsun. Yemekler çok leziz ve hijyenik. Başkanımın başarılarının devamını diliyorum" şeklinde konuştu.

"Yapanlardan Allah razı olsun"

Yemekleri çok beğendiğini söyleyen Mustafa Meçoğlu ise "Proje çok güzel. Yapanlardan Allah razı olsun. Kimin emeği geçtiyse hepsine teşekkür ediyoruz. Geliri az olan vatandaşlar için çok güzel bir uygulama. Yemeği çok beğendik, her şey çok güzel” ifadelerini kullandı.