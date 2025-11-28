fizy Zaman Tüneli; her yıl olduğu gibi bu yıl da en çok dinlenen sanatçıları, albümleri, şarkıları, listeleri ve podcast’leri açıkladı. Zaman Tüneli’ne göre 2025’in en çok dinlenen sanatçısı Semicenk oldu. Semicenk’i BLOK3, Sezen Aksu, Tarkan ve Melike Şahin takip etti.

Yılın en çok dinlenen şarkısı ise "Gözlerinden Gözlerine" olarak dikkat çekti. "Yerinde Dur", "Sevmeyi Denemedin", "Canın Beni Çekti" ve "Geçiyor Zaman" da en çok dinlenen şarkılar listesinde yer aldı.

En çok dinlenen albümler arasında "Geçiyor Zaman" ilk sırada yer alırken kullanıcıların en çok tercih ettiği çalma listeleri arasında Top 50 Yerli, Trend ve Karışık Kaset öne çıktı.

Podcast kategorisinde ise "Ortamlarda Satılacak Bilgi - fizy Özel" zirveye yerleşti.

Onu "Kendine İyi Davran" ve "Bunu Kesin Duyman Gerek!" takip etti.

Kullanıcıya özel Zaman Tüneli deneyimi: "Severek Dinlediklerin"

fizy, Zaman Tüneli ile her kullanıcıya kişiselleştirilmiş bir müzik özeti de sunuyor. Kullanıcılar, Zaman Tüneli sayesinde kendi dinleme verilerine ulaşabiliyor. Yıl boyunca en çok dinledikleri sanatçıları, şarkıları, albümleri ve podcast’leri görüntüleyenler, isterlerse sosyal medya hesapları üzerinden de paylaşabiliyorlar.