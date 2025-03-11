Pembe ve beyaz renkleriyle göl kenarında eşsiz bir manzara oluşturan flamingolar, doğa tutkunlarının ilgisini çekti.

Göçmen kuşların önemli duraklarından biri olan İznik Gölü, bu yıl da flamingolara ev sahipliği yaptı. Koruma altındaki sulak alan, göç eden su ve kıyı kuşlarının beslenme ve barınma ihtiyaçları açısından büyük önem taşıyor. İznik Gölü Orhangazi sahilinde ayrı bir görsel şölen sunan flamingolar, doğa fotoğrafçılarının ve vatandaşların ilgisini çekti. Cep telefonlarıyla görüntülenen kuşlar, İznik Gölü'nün doğal güzelliklerini bir kez daha gözler önüne serdi.