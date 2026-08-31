SAFE Media, televizyon yayıncılığı sektöründeki yatırımlarına bir yenisini ekleyerek Flash TV’yi satın aldı. Şirketten yapılan açıklamada, kanalın yeni dönemde ulusal ölçekte yayın yapan bir eğlence kanalı olarak yeniden izleyici karşısına çıkmasının planlandığı belirtildi. Yeni yapılanmayla birlikte yapım, içerik dağıtımı ve televizyon yayıncılığı faaliyetlerinin tek çatı altında toplanması hedefleniyor.

Flash TV’nin yeni yayın döneminde özgün eğlence programlarının yanı sıra yarışma, müzik, kültür-sanat, sinema, dizi ve yaşam içeriklerine de yer vermesi bekleniyor.

SAFE Media’nın sinema yapımı, içerik geliştirme ve dağıtım alanlarında sahip olduğu deneyimin ise kanalın yeni yayın anlayışının şekillenmesinde etkili olması öngörülüyor.

Şirket ayrıca Flash TV’nin teknik ve yayın altyapısını güçlendirmeyi, içerik çeşitliliğini artırmayı ve dijital platformlardaki varlığını genişletmeyi hedefliyor.

SAFE Media Yönetim Kurulu Başkanı Seyfi Şahin, Flash TV yatırımına ilişkin değerlendirmesinde, şirketi yalnızca içerik üreten veya dağıtan bir yapı olmaktan çıkararak medyanın farklı alanlarında faaliyet gösteren güçlü ve sürdürülebilir bir yapıya dönüştürmek istediklerini belirtti.