Foça Belediyesi’nin açtığı kültür-sanat, spor, dans ve kişisel gelişim kursları, son 4 senede toplam 3 bine yakın kişiye ulaştırıldı.İZMİR (İGFA) - İzmir'in Foça ilçesinde yerel belediyenin açtığı kurslar büyük ilgi görüyor.

Hali hazırda Foça ve Yenifoça’da devam eden İngilizce 8-10 yaş, İngilizce ve Almanca konuşma kulüpleri, piyano, gitar, bağlama, yan flüt, resim (GSF ve GSL hazırlık), oyuncak atölyesi, Türk Halk Oyunları, flamenko, zumba, pilates, çocuk dans, Türk Halk Müziği, Türk Sanat Müziği, tiyatro, taekwando, basketbol, boccia (engelli vatandaşlar için) kurslarına 700’e yakın kişi devam ediyor.

Belediyenin öz kaynaklarıyla 2022 yılında tamamladığı Atatürk Sosyal Yaşam Merkezinin imkanları kurs alanlarını da çoğaldı. Talepler doğrultusunda Foça ve Yenifoça’nın yanı sıra Bağarası, Ilıpınar, Gerenköy mahallelerinde yeni kurslar açılacak.

Öte yandan Foça Belediyesi Engelsiz Kafe’de düzenlenen el işi kursuna katılan vatandaşlar ürettikleri el işleri ile aile bütçelerine katkıda bulunuyor.

Bu arada yurtdışı bağlantılar ve değişim programları için Pi Gençlik Derneği ile imzalanan iş birliği protokolü kapsamında gençlere yönelik yaz kampı projesi hazırlıkları devam ediyor.