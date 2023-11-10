Ses dalgaları kullanılarak ameliyatsız şekilde yapılan bir cilt toparlama yönteminin adı Fokuslu ultrason tedavisidir. Fokuslu ultrason, odaklanmış ses dalgalarından meydana gelmektedir. Odaklanmış ses dalgaları cildin en alt tabakalarına kadar inerek ciltte toparlanma ve sıkılaşma sağlar. Böylelikle yüzde istenen sonuçlar alınır. Fokuslu ultrason, HIFU (yüksek yoğunluk odaklı ultrason) teknolojisi, odaklı ultrason, doublo, ulterapi gibi isimlerle de bilinmektedir.

Fokuslu Ultrason (Hi-Fu) Tedavisinin Uygulama Alanları Nelerdir?

HIFU tedavisinin kullanıldığı alanlar;

Yüz hacmini küçültme.

Yüz hattındaki bozulmalar.

Dekolte bölgesinde kırışıklık ve sarkma problemleri olması.

Çene bölgesindeki gevşeme ve sarkmalar.

Kaz ayağı kırışıklıkları.

Çene altı ve gıdı bölgesindeki gevşeklikler ve sarkmalar.

Yanaklardaki sarkmalar.

Göz çevresinde meydana gelen kırışıklıklar.

Üst göz kapağında sarkma ve kaş düşüklüğü olması.

Burun dudak katlantısının düzeltilmesi.

Gevşek boyun kıvrımları olması.

Kalça, kol, bel ve karın bölgelerinde kilo vermeye bağlı cilt sarkmalarının düzeltilmesi.

Fokuslu Ultrason Nasıl Uygulanır?

Fokuslu ultrason yönteminde, ultrasonik yüz ve boyun gençleştirme işlemleri sırasında ultrason dalgalarını taşıyan uygulama başlığı cilde temas ettirilir, bu sayede cilt ve cildin alt katmanları monitörde görüntülenir. Uygulama yapılacak olan alanlarda cildin altına odaklandırılan ses dalgaları ile birlikte bu bölgelerde kolajen üretimini uyaran ısı hasarları oluşturulur ve yeni kolajen yapımı uyarılarak güçlü bir sıkılaşma etkisi ortaya çıkmaktadır.

Fokuslu Ultrason Uygulaması Kaç Seansta Yapılır?

Seans sayısı kişinin cilt durumuna ve taleplerine göre belirlenmekle beraber hafif ve orta derecedeki işlemler genellikle tek seansta yapılabilmektedir. Fokuslu Ultrason uygulaması yapılacak bölgenin genişliğine bağlı olarak yaklaşık 30-40 dakika arasında bir süre içerisinde işlem yapılmaktadır.

Fokuslu Ultrason Uygulamasının Kalıcılığı Ne Kadar Sürer?

Fokuslu ultrason yüz germe işlemi yapıldıktan sonraki ilk ayda etkiler oluşmaya başlar, üçüncü ayla beraber kesin sonuçlar ortaya çıkar. Genellikle 1,5-2 senelik kalıcılık ortalamsı görülür ve ideal olan uygulama tekrarlama süresi 1,5 yıldır.

Fokuslu Ultrason Sonrasında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar Nelerdir?

Fokuslu ultrason–ameliyatsız yüz germe işleminden sonra ciltte hafif pembelikler meydana gelebilir ancak bunlar korkulacak veya ciltte iz bırakacak cinsten pembelikler değildir. Uygulama sonrasında cilde sakinleştirici krem tedavisi uygulanır.