Kadınlarda bulunan folikül yapıları yumurta hücresinin bulunduğu küçük keseciklerdir. Folikül keselerinin çatlayarak yumurtanın dışarı atılmasıyla yumurtlama olayı gerçekleşmiş olur. Bazen folikül büyüdüğü halde çatlama olmaz. Bu durum folikül kistine sebep olmaktadır. Folikül kisti problemleri genç yaştaki kadınlarda daha sık görülmektedir. Kistin olduğu yerde genelde ağrı olmaktadır. Yumurtlamanın olması gereken tarihlerden bir iki gün sonra ultrasonla muayenede bu kistler tespit edilebilmektedir. Bu kistler oldukça küçük kistlerdir. Bu kistler sebebiyle yumurtama olmadığı için adet döngüsünde bozulmalar meydana gelir ve gecikmeler görülür. Bazı zamanlarda bu kistlerde patlama görülebilir bu da şiddetli ağrılara sebep olmaktadır.

Folikül kistleri korkulacak kistler değillerdir ve kendiliğinden yok olabilmektedirler. Bazı durumlarda doktorlar tedavi amaçlı doğum kontrol ilaçları yazabilmektedir. Fakat kistin kendi kendine kaybolmasıyla ilaç yardımıyla erimesi aynı sürede gerçekleşmektedir. Folikül kistleri kadınlar her ay yumurtladıkları için tekrar görülme olasılığı yüksektir. 40 yaşın altındaki kadınlarda doğurganlık daha fazla olduğu için bu yaşlarda daha sık görülmektedir. Fakat bu kistler tamamen zararsızdır. Kendiliğinden oluşan bu kistler yine kendiliğinden kaybolmaktadır. Bu yüzden kanser gibi tehlikeli hastalıklarla karıştırılmaması gerekmektedir.

Adet gecikmesinin ya da kasıkta ağrının tek nedeni folikül kistleri olmayabilir. Bu yüzden böyle bir sorunla karşılaştığında hastanın hemen doktora başvurması gerekir. Eğer sorun başka bir şeyse hemen tedaviye başlanarak çözümlenebilmektedir. Folikül kistleri çoğunlukla bir probleme sebep olmazlar.