Fortnite sistem gereksinimlerine bakarken tekrar düşünebilirsiniz.Bu muazzam oyunu bilgisayarınızın çalıştıracağından şüphe duyuyorsanız, yanılıyorsunuz.Günümüz şartlarına göre ortalama bir sistem gereksinime sahip olan Fortnite , sistem gereksinimleri aşağıdaki gibidir:

Fortnite Minimum Sistem Gereksinimleri Kaç GB?

Fortnite oyununun Minimum sistem Gereksinimleri aşağıdaki gibidir:

İşlemci : Core i3-3225 3.3 GHz

Bellek : 4 GB

İşletim Sistemi : Windows 7/8/10 64-bit

Ekran Kartı : Intel HD 4000

Depolama Alanı : 20 GB

Fortnite Önerilen Sistem Gereksinimleri Kaç GB?

Fortnite oyununun Önerilen sistem Gereksinimleri aşağıdaki gibidir:

İşlemci : Core i5-7300U 3.5 GHz

Bellek : 8 GB

İşletim Sistemi : Windows 7/8/10 64-bit

Ekran Kartı : Nvidia GTX 660 veya AMD Radeon HD 7870 equivalent DX11 GPU

Depolama Alanı : 20 GB

Fortnite Kaç GB Depolama Alanı İstiyor?

Fortnite herkes için yeterli seviye de uygun olabilecek bir depolama alanı kaplıyor.Oyunun yüklenmesi için istenilen depolama alanı 20 GB yer kaplamaktadır.

Fortnite Kaç GB Ram İstiyor?

Fortnite günümüz şartlarında oldukça düşük ram ihtiyacına sahip bir oyun.Oyunun düzgün oynanabilmesi için 4 GB Ram sahibi olmalısınız.

Fortnite Hangi Platformlarda oynanabiliyor?

Eğer Fortnite oynamak istiyorsanız aşağıdaki platformlardan birine sahip olmanız gerekir.İşte Fortnite oyununun çıktığı platformlar;