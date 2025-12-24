Kaynak: HABER MERKEZİ
-Birlikte yaş aldığımız 2026 yılı kutlu olsun.
-Ne güzel birlikte yaş almak, ne güzel yeni yıla birlikte girmek.
-Düşünsene 2026 yılı da şahit olacak, bizim eşsiz sevgimize
-Sevmenin ne yaşı ne de yılı var. 2026 anılarımızın bol olduğu bir yıl olsun.
-Çok bedel ödediğimiz yıllar oldu, 2026 ödediğimiz yılların karşılığını alacağımız yeni başlangıç olsun.
-En çokta içimde yeşerttiğim umutlarıma duacıyım. İyi ki geldin yeni yıl.
