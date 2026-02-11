Başiskele Belediyesi İletişim Merkezi koordinasyonunda gerçekleştirilen programda, Kandıra Belediyesinden gelen yetkililer ilçede ağırlandı. Ziyarette, vatandaş odaklı hizmet anlayışıyla hayata geçirilen proje hakkında kapsamlı sunum yapılarak, talep toplama ve değerlendirme aşamaları detaylandırıldı.

Bilgilendirme toplantısının ardından sahaya inen ekipler, çalışmaları yerinde inceleme fırsatı buldu. Başiskele ekipleri, vatandaşlardan gelen isteklerin nasıl karşılandığı, veri toplama süreçleri ve anket yöntemlerini uygulamalı olarak misafir heyete aktardı. Karşılıklı görüş alışverişi şeklinde geçen programda, yerel yönetimler arasında iyi uygulama örneklerinin paylaşılmasının ve kurumlar arası işbirliğinin önemi vurgulandı.