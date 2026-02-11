IPARD III Programı kapsamında, 6. ve 7. proje çağrıları sonucunda Sinop’ta destek almaya hak kazanan 4 projenin sözleşmesi imzalandı. Sözleşme imza töreni, Sinop Valisi Dr. Mustafa Özarslan’ın katılımıyla Sinop Valiliği Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi.

Programda konuşan Sinop Valisi Dr. Mustafa Özarslan şunları söyledi:

"Bugün; üretimi büyüten, istihdamı güçlendiren ve kırsal kalkınmayı doğrudan destekleyen yeni yatırımların sözleşmelerini imzalamak üzere bir araya gelmiş bulunuyoruz. Bugün burada yeni üretim sahalarını, gençlerimiz ve kadınlarımız için açılacak istihdam kapılarının sözleşmelerini imzalayacağız. Çünkü biz şuna yürekten inanıyoruz. Bir şehrin gerçek gücü; toprağında üreten çiftçisinde, atölyesinde çalışan ustasında, serasında emek veren girişimcisinde, kooperatiflerinde ve yerel kalkınma birliklerinde saklıdır. Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu tarafından yürütülen IPARD III Programı kapsamında, altıncı ve yedinci çağrı dönemlerinde ilimizden 4 yeni proje daha destek almaya hak kazandı. Bu projelerin toplam yatırım tutarı 55,9 milyon lira, hibe desteği ise 39,5 milyon liradır. Desteğe hak kazanan projelerimiz; Saraydüzü S.S. Yaylacılı Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifimizin makine parkı yatırımı, Boyabat ilçemizden girişimcimiz Ahsen Şahin’in ahşap oyuncak üretim tesisi, Merkez ilçemizden girişimcimiz Cansu Uyanık’ın serada süs bitkisi yetiştiriciliği yatırımı, Gerze ilçemizde Yerel Eylem Grubu Derneğimizin yürüteceği yerel kalkınma stratejisi projesidir. Bu projeler; tarımdan sanayiye, seracılıktan yerel kalkınmaya uzanan geniş bir yelpazede Sinop’un üretim gücünü büyüteceğine inancım tamdır. Ayrıca özellikle vurgulamak isterim ki; bu projelerin önemli bir bölümünün kadın girişimcilerimiz tarafından hayata geçiriliyor olması bizleri ayrıca gururlandırmaktadır. Kadınlarımız üretimde daha çok yer aldıkça, kırsalda hayat güçlenmekte; aile ekonomileri büyümekte; gençlerimiz memleketlerinde iş bulabilmektedir. Projelerin büyük bölümünün 2026 yılı sonuna kadar tamamlanmasını hedefliyoruz. Bugün imzaladığımız bu sözleşmeler, sadece bugünü değil; Sinop’un yarınlarını inşa etmektedir. 10 Haziran 2024’ten bu yana IPARD Programı kapsamında ilimizde desteklenen proje sayımız 12’ye ulaşmıştır. Toplam yatırım tutarımız 137 milyon lirayı, sağlanan hibe desteği ise 80,5 milyon lirayı aşmıştır. KDV muafiyetleriyle birlikte baktığımızda, Sinop’ta yaklaşık 164 milyon liralık bir yatırım hacmi ortaya çıkmıştır. Bu tablo bize şunu açıkça göstermektedir. Sinop; tarımda, hayvancılıkta, su ürünlerinde, ahşap işleme sanayisinde, yenilenebilir enerjide ve yerel kalkınma projelerinde çok güçlü bir potansiyele sahiptir. Biz Valilik olarak, üretimden yana olan, istihdam oluşturan, katma değer üreten her yatırımcımızın yanında durmaya devam edeceğiz. Kırsalda yaşayan vatandaşlarımızın kendi topraklarında üretmesini, gençlerimizin doğdukları şehirde çalışmasını ve geleceğini burada kurmasını çok önemsiyoruz. Önümüzdeki dönemde yeni çağrılarla birlikte bu desteklerin daha da artmasını; daha fazla yatırımın hayata geçmesini; daha çok insanımıza iş kapısı açılmasını hedefliyoruz. Bu vesileyle; emeği geçen tüm kurumlarımıza, TKDK teşkilatımıza, yatırımcılarımıza, kooperatiflerimize ve projeleriyle Sinop’umuza değer katan girişimcilerimize teşekkür ediyorum. Bu yatırımların; ilimize, ilçelerimize, köylerimize; üretime, istihdama ve berekete dönüşmesini temenni ediyorum."

IPARD III Programı kapsamında hayata geçirilecek projelerin Sinop’ta tarım ve kırsal kalkınmaya katkı sağlaması ve bölgedeki yatırım potansiyelini artırması bekleniyor.