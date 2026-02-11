Manisa'da 14 Aralık'ta hayatını kaybeden Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'ın adını taşıyan çocuk gündüz bakımevi, düzenlenen törenle hizmete açıldı. Durbay'ın adı Çekmeköy Belediyesi tarafından Nişantepe Mahallesi'nde yapımı tamamlanan çocuk gündüz bakımevinde yaşatılacak.

Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez'in kadınlara ve çocuklara yönelik çalışmalarıyla tanınan merhume Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'ın adını Çekmeköy'de yaşatma kararı doğrultusunda Nişantepe Mahallesi'nde hayata geçirilen çocuk gündüz bakımevi hizmete açıldı. Açılış törenine Gülşah Durbay'ın annesi Fatma Durbay, babası Osman Durbay, kız kardeşi Nevsale Durbay Karataş, TİP İstanbul Milletvekili Serra Kadıgil, Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin, Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Henüz 37 yaşındayken yakalandığı amansız hastalık sonucu yaşamını yitiren Manisa'nın ilk kadın belediye başkanı Gülşah Durbay'ın annesi Fatma Durbay, bir televizyon programında kızının en büyük hayalinin çocuklara kreş açmak olduğunu dile getirmişti. Bu sözlerden etkilendiğini belirten Başkan Orhan Çerkez, Durbay'ın hayalini Çekmeköy'de gerçeğe dönüştürmenin kendileri için büyük bir onur olduğunu ifade etti.

'En büyük hayallerinden biri de çocukların güvenle, sevgiyle büyüyebileceği kreşler kazandırmaktı'

Açılışta konuşan Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez, 'Yapımını tamamladığımız bu güzel kreşimizin kapılarını açarken aynı zamanda 14 Aralık'ta hepimizi derinden üzen bir kayıpla aramızdan ayrılan Manisa Şehzadeler Belediye Başkanımız Gülşah Durbay'ın adını bu kıymetli eğitim yuvasında yaşatmanın onurunu ve sorumluluğunu taşıyoruz. Merhum başkanımız, görev süresi boyunca çocuklara, eğitime ve sosyal belediyeciliğe verdiği önemle tanınmış, 'Bir kentin geleceği, çocuklarına verdiği değerle ölçülür' anlayışını hayatının merkezine koymuş çok değerli bir yerel yöneticiydi. En büyük hayallerinden biri de çocukların güvenle, sevgiyle büyüyebileceği kreşler kazandırmaktı. İlkokul çağlarında gururla taşıdığı 'Çocuk Yurdun Temelidir' pankartı bugün bu kreşte büyüyecek ve tüm çocukların da ilhamı olacaktır. Açılışını yaptığımız kreşimiz, işte tam da bu hayalin somut bir karşılığıdır. Bizler Çekmeköy Belediyesi olarak şuna yürekten inanıyoruz: Sosyal belediyecilik yalnızca yol yapmak, bina yapmak değil; insanın hayatına dokunmak, özellikle de çocukların ve ailelerin yükünü hafifletmektir. Kreşler, kadınların sosyal ve ekonomik hayata katılımını destekleyen, çocuklarımızın ise nitelikli eğitimle hayata güçlü başlamasını sağlayan en önemli hizmetlerimizden biridir. Bu kreşimizde çocuklarımız sadece eğitim almayacak, sevgiyle büyüyecek, eşitlikle tanışacak, dayanışmayı öğrenecek. Her kahkahada, her adımda, her başarıda; adını taşıdığı değerli başkanımızın çocuklara duyduğu sevgi ve inanç yaşamaya devam edecek' dedi.

'Başkanım kızımın hayallerini gerçekleştirdi'

Gülşah Durbay'ın annesi Fatma Durbay, 'Sağ olsun başkanımız hayalimizi gerçekleştirdi, Allah razı olsun. Ömrü vefa etmedi yavrumun, çok güzel şeyler yapmak istiyordu' dedi.

Durbay'ın babası Osman Durbay, 'Başkanım kızımın hayallerini gerçekleştirdi, gelecek gençlerin umutlarını yeşerttikleri için teşekkür ederim' dedi.

Durbay'ın kız kardeşi Nevsale Durbay Karataş ise, 'Başkanımıza çok teşekkür ederiz ablamın çocuklarla ilgili hayalini gerçekleştirdiği için. Umarım bütün hayallerini bütün belediye başkanları yerine getirebilir' dedi.

Kadınların sosyal hayata katılımını desteklemek ve çocukların güvenli, nitelikli bir eğitim ortamında büyümelerine katkı sağlamak amacıyla hizmete giren Gülşah Durbay Çocuk Gündüz Bakımevi, mahalle sakinleri tarafından da memnuniyetle karşılandı. Açılış töreni, yapılan dualar ve kurdele kesimiyle sona erdi.