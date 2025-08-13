Sahte e-imzalarla diploma ve ehliyet düzenlediği iddia edilen suç şebekesine yönelik yürütülen soruşturmada, II. Abdülhamid’in 4. kuşak torunu Abdülhamid Kayıhan Osmanoğlu’nun diplomasına ilişkin dikkat çekici iddialar gündeme geldi. Şüpheli Ziya Kadiroğlu, işlemin Alsancak Partisi Başkanı Nuri Çelebi'nin talimatıyla yapıldığını iddia etti. Daha önce, Abdülhamid Kayıhan Osmanoğlu'nun İnönü Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü'nden aldığı lisans diplomasının iptal edildiği ortaya çıkmıştı.

Kaynak: İstiklal Gazetesi