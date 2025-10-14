Kaynak: İHA

Bursa'da hem kendi canlarını hem de diğer sürücülerin hayatını hiçe sayan gençler kameralara yansıdı. Ankara yolu, Eğitim Caddesi ve Fomara Caddesi'nde kayda alınan görüntüler herkesin yüreğini ağzına getirdi.