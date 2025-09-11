Kaynak: Demokrat Gazetesi

Parti içindeki güç mücadeleleri devam ederken, eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun ofisi ziyaretçi akınına uğrayarak adeta “ikinci genel merkez” haline geldi.



Mahkemeden çıkabilecek olası bir butlan kararı durumunda Kılıçdaroğlu’nun partinin başına yeniden dönmesi bekleniyor. Bu gelişme üzerine alarm durumuna geçen genel merkez yönetimi ise “Kılıçdaroğlu’nu tanımayız” açıklamasıyla muhalif kanat ile karşı karşıya geldi. Parti içindeki belirsizliklerin tırmandığı bu dönemde, Kılıçdaroğlu’nun çalışma ofisi oldukça hareketli günler yaşıyor.