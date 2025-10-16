Kaynak: GAZETEBİRLİK.COM

Uluslararası zirveler olduğunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yanında yer alan ve dünya liderleriyle yaptığı özel görüşmelerde çevirmenliğini yapan Fatma Gülhan Abushan taraflı tarafsız herkesin merak ettiği isimlerden biri olmaya başladı.

Başta NATO ve G20 zirvelerinde görmeye alıştığımız Fatma Gülhan Abushan, BM toplantıları ve yurt dışı gezilerinde de yine Erdoğan'ının yanında yer alan isim olarak göze çarpıyor.