Anadolu Sağlık Merkezi Nöroloji Uzmanı Dr. Ferda Korkmaz Özkanoğlu, uykusuzluk nedenlerinin mutlaka araştırılması gerektiğini belirterek, "Huzursuz bacak sendromu şikayetleri özellikle akşam saatlerinde başlar ve yatağa yatınca belirginleşir" dedi. Türkiye'de huzursuz bacak sendromu görülme sıklığının yüzde 3 civarında olduğunu kaydeden Dr. Ferda Korkmaz Özkanoğlu, "Huzursuz bacak sendromunu kimi hasta ağrı olarak tarif eder, kimi ise gıdıklanma, yanma, kasılma, karıncalanma, şişlenme şeklinde tarif eder.

Hastalardaki ortak nokta, bu hissin ciddi bir sıkıntı oluşturmasıdır. Bacaklar hareket edince bu sıkıntı azalır ya da kaybolur ancak hareket bittiği anda tekrar başlar. Şikayetler akşamları başlar ve uyumaya engel olur. Hastaların uykuya dalması zorlaşır, rahatsızlık verici bu his nedeniyle kalkıp dolaşmaları gerekir.

Genellikle sabaha karşı bu hissin geçmesi ile uykuya dalarlar ancak bu uyku da çoğunlukla kaliteli bir uyku değildir. Çünkü huzursuz bacak sendromu olan kişilerin hemen tamamında uykuda periyodik bacak hareketleri ortaya çıkar.

Bu kişilerin uyku sırasında sıkça bacaklarını oynattığı gözlenir ve bu hareketler uyku bütünlüğünü bozar. Bir çok hasta hekime uyuyamama şikayeti ile başvurur. Hasta bu yönde araştırılmaz ise çoğu zaman olduğu gibi verilen uyku ilaçları ile şikayetler daha kötü hale gelir" diye konuştu.

Huzursuz bacak sendromunda, hastalığın ilerlemesi ile birlikte şikayetler günün daha erken saatlerinde başlayabiliyor ve bacaklardan vücudun diğer bölgelerine de yayılabiliyor. Gündüz saatlerinde özellikle yolculuk sırasında ya da sinema, tiyatro gibi uzun süreli oturmayı gerektirecek durumlarda şikayetler baş gösteriyor.

Farklı sağlık sorunları da huzursuz bacak sendromuna neden olabiliyor. Bazı hastalarda ailesel özellik göze çarparken bazı hastalarda ise gebelik döneminde ortaya çıkabiliyor. Özellikle demir, folik asit, B12 vitamin eksikliği, böbrek rahatsızlıkları, şeker hastalığı, guatr ve romatizmal hastalıklar huzursuz bacak sendromuna neden olabiliyor.

Kaynak: İHA