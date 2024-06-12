Peki İnegöl mobilyası neden bu kadar tercih ediliyor? İşte İnegöl mobilyasını tercih etmeniz için 10 neden…



1- Modayı yakından takip eden işletmeler, tüketicilerin beklentilerine uygun model, renk ve kumaşlar tercih ediyor.



2- Türkiye’nin uzun ömürlü mobilyaları İnegöl’de üretiliyor. Sağlamlık yani kalite açısından İnegöl mobilyasına güven en üst düzeyde.



3- Mobilya denince akla gelecek her ürünü(Yatak odası, yemek odası, koltuk, oturma grupları, Tv ünitesi, masa, sandalye aksesuar vb.) İnegöl’de bulmak mümkün. Yaklaşık 4 bin işletmenin olduğu İnegöl’de ki çeşitliliği başka bir şehirde bulmak mümkün değil.



4- Özellikle koltuk ve yatak başlıkları başta olmak üzere müşterilerin istediği kumaş ve renkleri üretim aşamasında değiştirme şansı veriliyor. Hatta birçok mobilyacı modelde bazı değişiklikler yapma şansı da sağlayabiliyor.



5- Lojistik anlamda Türkiye’nin en iyi imkanları İnegöl’de bulunuyor. Yurt içi ve yurt dışına mobilya sevkiyatında en iyi hizmeti İnegöl sağlıyor.

6- Müşteri ilişkileri noktasında İnegöl’ün yeri hep özel. Tüketicilerle aile bağı kuran firmalar uzun yıllara dayanan dostluklar kuruyorlar.



7- Hammaddenin büyük bir bölümünü kendi bölgesinden sağlayan İnegöl, bu sayede tüketicilerin kaliteli mobilyalara uygun fiyatlarla sahip olmasını sağlıyor.



8- Estetik noktasında İnegöl mobilyası hep zirvede. Tasarım noktasında dünyanın mobilya devleri ile yarışan İnegöl, Türkiye’de ise bu alanda hep öncü oldu.



9- Ürünlerin teslim zamanlaması(termin) açısından firmaların dürüst olması. Ve müşterileri mağdur etmemeleri.



10- Mobilyaların kurulumu noktasında İnegöl firmalarının müşterilerine özel hizmet sağlamaları.

Kaynak: HABER MERKEZİ