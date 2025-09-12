Kaynak: Yeniçağ Gazetesi

Yavuz, erken seçim gündeminin olmadığını belirterek, 2028 yılında planlandığı şekilde seçimlerin gerçekleştirileceğini vurguladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yeniden adaylığı konusunda ise, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 360 milletvekiliyle seçimleri yenileme kararı almasının şart olduğunu ifade etti.



Portre TV’de yayınlanan programda konuşan Yavuz, partilerinin her zaman seçime hazır olduğunu belirtti. “Sürekli seçime hazırlıklı bir şekilde çalışıyoruz. Her dönem seçim varmış gibi hareket ediyoruz. Ancak erken seçim söz konusu değil, biz bunu seçim yenilemesi olarak adlandırıyoruz. Seçimlerin zamanında, yani 2028’de yapılacağını kesin olarak söyleyebiliriz,” dedi.