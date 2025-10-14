Kaynak: Akşam

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde 10 Ağustos’ta gerçekleşen 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından sarsıntılar Simav’a kadar ulaştı. Art arda meydana gelen depremler bölgede adeta bir deprem fırtınasına yol açarken, halkın kaygısı giderek artıyor. Bu sarsıntılarla birlikte uzun süredir hareketsiz olan fay hatları yeniden etkin hale gelirken, büyük bir depremin meydana gelme riski de yükseldi. Yer Bilimci Prof. Dr. Hasan Sözbilir ise yaptığı açıklamada, bölgede gözlemlenen sıra dışı jeolojik hareketliliğe dikkat çekti.