Kaynak: Cumhuriyet Gazetesi

Cumhuriyet’te yer alan habere göre; MHP içinden bazı isimler, İktidar ile CHP arasındaki sert atışmaların ‘sürece zarar verir’ korkusunu yaşadığı iddia edildi.



MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile başlayan yeni açılım süreci Meclis ayağında siyasi partiler arasındaki görüşmeler devam ediyor. Ancak bu süreç içerisinde AKP ile CHP arasındaki sert gerilim ise bazı MHP’lileri tedirginliğe düşündürdü.