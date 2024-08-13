Osmanlı saray mutfağının en gözde tatlılarından biri olan süt helvası, Bursa'da geleneksel lezzetini koruyarak sofralarda yerini almaya devam ediyor.
Süt helvası, Osmanlı İmparatorluğu döneminde saray mutfağının en çok tercih edilen tatlılarından biri olarak bilinir. Yaklaşık 120 yıl önce Osmanlı Mutfağı'na dahil olan süt helvası, sarayın ihtişamlı sofralarında sıklıkla yer alıyordu. Hafif ve kremsi yapısıyla dikkat çeken bu tatlı, dönemin en sevilen tatlıları arasında yer aldı ve zamanla Anadolu mutfağının da önemli bir parçası haline geldi.
Zamanla Anadolu'ya yayılan süt helvası, birçok bölgede olduğu gibi Bursa'da da kendine sağlam bir yer edindi. Bursa'daki esnaf lokantaları, bu tatlıyı menülerinden eksik etmemiş ve süt helvası, şehrin geleneksel tatları arasında önemli bir yer tutmuştur. Özellikle özel günlerde ve kutlamalarda, süt helvası Bursa sofralarının vazgeçilmez bir parçası olmuştur.
Bursa’nın süt helvasının temel malzemeleri oldukça basittir ve bu, tatlının evde yapılabilirliğini artırır. Genellikle kullanılan malzemeler şunlardır: