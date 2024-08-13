Osmanlı saray mutfağının en gözde tatlılarından biri olan süt helvası, Bursa'da geleneksel lezzetini koruyarak sofralarda yerini almaya devam ediyor.

Süt helvası, Osmanlı İmparatorluğu döneminde saray mutfağının en çok tercih edilen tatlılarından biri olarak bilinir. Yaklaşık 120 yıl önce Osmanlı Mutfağı'na dahil olan süt helvası, sarayın ihtişamlı sofralarında sıklıkla yer alıyordu. Hafif ve kremsi yapısıyla dikkat çeken bu tatlı, dönemin en sevilen tatlıları arasında yer aldı ve zamanla Anadolu mutfağının da önemli bir parçası haline geldi.

Zamanla Anadolu'ya yayılan süt helvası, birçok bölgede olduğu gibi Bursa'da da kendine sağlam bir yer edindi. Bursa'daki esnaf lokantaları, bu tatlıyı menülerinden eksik etmemiş ve süt helvası, şehrin geleneksel tatları arasında önemli bir yer tutmuştur. Özellikle özel günlerde ve kutlamalarda, süt helvası Bursa sofralarının vazgeçilmez bir parçası olmuştur.

Bursa’nın süt helvasının temel malzemeleri oldukça basittir ve bu, tatlının evde yapılabilirliğini artırır. Genellikle kullanılan malzemeler şunlardır:

Süt: Taze ve kaliteli süt, helvanın ana bileşenidir. Sütün doğal ve tam yağlı olması, helvanın kıvamını ve lezzetini etkiler.

Taze ve kaliteli süt, helvanın ana bileşenidir. Sütün doğal ve tam yağlı olması, helvanın kıvamını ve lezzetini etkiler. Un: Un, süt helvasının koyu kıvamını sağlamaya yardımcı olur. Genellikle beyaz un kullanılır, ancak bazı tariflerde tam buğday unu veya diğer un çeşitleri de kullanılabilir.

Tereyağı: Helvaya zengin bir tat ve pürüzsüz bir doku kazandırır. Tereyağı, helvanın lezzetini artıran önemli bir bileşendir.

Helvaya zengin bir tat ve pürüzsüz bir doku kazandırır. Tereyağı, helvanın lezzetini artıran önemli bir bileşendir. Şeker: Tatlılığı sağlamak için şeker eklenir. Şeker miktarı, kişisel tercihlere göre ayarlanabilir.

Tatlılığı sağlamak için şeker eklenir. Şeker miktarı, kişisel tercihlere göre ayarlanabilir. Vanilin veya Tarçın (isteğe bağlı): Ekstra aroma ve lezzet katmak için kullanılır.

Kaynak: Şerife Öz