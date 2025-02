Geçmişten bugüne çayın insan sağlığına olumsuz etkileri insanlar arasında kulaktan kulağa dolaşır ve konuşulur. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Rektörü Profesör Doktor Yusuf Yılmaz dünyada yazılan tüm makalelerden yola çıkarak derlediği bilimsel yazısıyla çayın insan sağlığına zararı olmadığını, aksine çayın faydalı bir ürün olduğunu ispatladı. Özellikle çayın prostat kanserine neden olması konusunda ki bilginin yanlış olduğunu, çayın prostatı olan birini içerisindeki bazı bileşenler nedeniyle sık tuvalete çıkarma gibi bir yan etkisi olabileceğini dile getiren Prof. Dr. Yılmaz, aynı zamanda kötü kolesterol olarak adlandırılan LDL kolesterolü de ufak oranda da olsa düşürdüğünü ifade etti.

Çayın insan sağlığı üzerindeki olumlu etkileri hakkında yazılan makaleleri derleyerek yeni bir makale yazdığını, bu sayede çayın faydalarını literatüre kazandırdığını ifade eden Prof. Dr. Yılmaz "Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi çay alanında ihtisas üniversitesidir ve çay dünyada sudan sonra en fazla tüketilen içecektir. Dolayısıyla Rize için de çok büyük bir ekonomidir. Ben bir tıp profesörü olarak çayın sağlığa olan faydalarını mevcut bilimsel makaleleri derleyerek tek bir makale halinde literatüre kazandırmış oldum. Buradaki amacım şu ana kadar yapılmış bilimsel araştırmalardan kalitesi, güvenilirliği yüksek olanları derleyip bilim camiasında sunmak" dedi.

"En az 3-5 bardak çay içilmesi özellikle kalp damar sağlığına olumlu katkıda bulunuyor"

Çayın vücuda olumlu etkilerini sıralayan Yılmaz sözlerinin devamında "Klinik araştırmalar kabaca en az 3-5 bardak çay içilmesi özellikle kalp damar sağlığına olumlu katkıda bulunuyor. Damar sertliğini azaltıyor, tansiyon üzerine çok hafif düşüklükler yapıyor, kalp hastalığı için risk faktörü olan Ldl kolesterol dediğimiz kötü kolesterol üzerinde olumlu etki yani hafif bir düşüş sağlıyor, kandaki yağ miktarına azalıyor, anti inflamatuar antioksidan etkisi var, aynı zamanda bağırsağımızda ki yararlı bakterilerin mikrobiyota dediğimiz florayı iyi yönde iyileştiriyor. Bu da sağlığımıza sadece kalp damar değil, mikrobiyotik bir beyin diyoruz en büyük endokrin organ diyebildiğimiz bağırsaklarımız için psikoloji ve kalp damar sağlığına olumlu yönde etki ediyor" ifadelerini kullandı.

"Çay çok sağlıklı, faydalı bir içecek. Bir şifa kaynağı olduğuna inanıyoruz"

Siyah çayın kanser riskini azalttığına vurgu yapan Yılmaz, aynı zamanda şifa kaynağı olduğunu kaydederek "Şunu vurgulamak istiyorum çay içerken onun olumlu etkisini içine şeker katarak veya yanında sigara içerek asla azaltmayalım. Çay çok sağlıklı, faydalı bir içecek. Bir şifa kaynağı olduğuna inanıyoruz. Yoksa şunu söylemiyoruz; ‘çay için kanserden kurtuldun, çay için ömrünüz uzasın’ değil. Yanlış bir yönlendirmede yapmak istemem ama kanser riskini azaltıyor, yaşam süresini uzatıyor, sağlıkla ilgili diğer faktörleri de kendimize kazanım olarak elde edersek asıl sağlıklı yaşam bizi bekliyor" dedi.

"Çayın faydalarının yanında oluşabilecek yan etkileri çok çok daha az"

Çayın bir çok hastalığa yol açtığı yönündeki bilgilerin yanlış olduğuna dikkat çeken Yılmaz, "Benim yazdığım makale, dünyada yapılmış bilimsel araştırmaların derlemesi. Ben yeni bir bilimsel araştırma yapmadım. Var olanları derleyip bir başlıkta yazmış oldum. Yoksa kendimizin yaptığı bir bilimsel araştırmanın sonucunu paylaşmıyorum. Dünyada yapılmış, belirli bir kalitenin üzerindeki makalelerin yer aldığı, siyah çayın sağlığa olan olumlu etkileri. Çayın faydaların yanında oluşabilecek yan etkileri çok çok daha az. Örneğin bazı hassas bireylerde içerisinde kafein de barındırdığından mesela ritim problemin zaten varsa, çarpıntının zaten oluyorsa, çok fazla sayıda çay içersen onu tetikleyebilir. Ama bunlar çok az sayıda ve istisna şeyler. Çok çay içersen içindeki bazı bileşenler nedeniyle fazla idrara çıkabilirsin. Örneğin prostat rahatsızlığınız vardır, idrara çıkmak sizi daha fazla çıkmak daha fazla rahatsız edebilir. Gece geç saatte çok çay içerseniz uykunuzdan uyanıp sürekli tuvalete gitmek zorunda kalabilirsiniz. Prostat yapmaz, daha fazla idrara çıkmak gereksinimi nedeniyle sizi daha fazla rahatsız edebilir. Ama genel olarak baktığımız zaman çay çok faydalı. Bütün ilaçları kullanıyoruz ama prospektüsüne baktığımız zaman araştırmaları sırasında son ana kadar gözükmüş tüm yan etkileri orada olmak zorunda. Ama onların her birini yaşayacağınız anlamına gelmez. Çayın olumsuz nitelendirebileceğimiz etkileri, faydaları yanında çok az" diye konuştu.

"İngiltere’de 400 bin kişide yapılmış bir araştırma var. Orada 20 bardak çay içme verisi yok"

Çay hakkında yapılan bilimsel araştırmalarda şeker kullanımı, zararlı madde kullanımı gibi tüm etkenlerin not alınması gerektiğini ifade eden Yılmaz, "Herkes kendisini bilir. Ben içtiğimde diyelim midemi rahatsız etti, veya reflü yaptı, veya çarpıntı yaptı. O zaman ben içmeyeceğim. Ama içmem bana hem keyif veriyor, daha enerjik hissediyorum, daha sağlıklı hissediyorum, güzel bir sosyalleşme aracı o zaman içmeye devam. Bazıları der ki ben günde en az 20 bardak çay içiyorum. Bu makalelerde 20 bardak, 30 bardak çay içmenin bir karşılaştırması yok. Örneğin İngiltere’de 400 bin kişide yapılmış bir araştırma var. Orada 20 bardak çay içme verisi yok. Dolayısıyla ona dair bir bilgi yok. O zaman bize düşen ne olabilir. Rize’de veya Türkiye’de en fazla içilen içecek. Çok fazla sayede içilen ne oluyor? Ama bu tarz araştırmalar yaparken, fayda var mı, yok mu ortaya koyarken yanında kafa karıştırıcı nedenleri de not almak lazım. Örneğin o kişi eğer çay bardağına şeker koyuyorsa veya çayla beraber sigara içme alışkanlığı varsa veya çay içmeye eğilimi bir taraftan zarar verici alkol alımı oluyorsa bunlar da not alınmalı. Bu sonuçlar onların etkisinden arındırarak sunulmalı. Yemekten sonra yemeği fazla miktarda yerseniz o yorgunluğu hissedersiniz. Siz onu çaya atfediyorsunuz. Çay aslında sindirimi kolaylaştırıyor" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA