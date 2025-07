Perşembe günü enflasyon açıklandıktan hemen sonra akaryakıta zam yapılmıştı, salı gecesi saat 00.01 itibarıyla yine zam geliyor. Bütçedeki açığı kapatmak için peş peşe zam kararı alan hükümet, vatandaşın üzerindeki ekonomik yükü artırmaya devam ediyor. Buna karşın iktidara yakın medya organları, “Türkiye’nin ihtiyacını şu kadar yıl karşılayacak petrol ve doğalgaz bulundu” şeklindeki haberleri müjde olarak sunmayı sürdürüyor.



Seçim dönemlerinde sıkça ortaya çıkan petrol ve doğalgaz haberleri, son dönemde yapılan anketlerde Cumhur İttifakı'nın oy kaybettiğinin görülmesiyle yeniden gündeme taşındı. Emeklilere sadece enflasyon farkı kadar zam yapan hükümet, asgari ücretle geçinmeye çalışan ve temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanan vatandaşın sorunlarını görmezden gelmeye devam ediyor.



TÜİK’in perşembe günü saat 10.00’da açıkladığı enflasyon verilerinin ardından, ÖTV düzenlemesi gerekçesiyle benzine 2,26 TL, motorine 2,12 TL ve LPG’ye 97 kuruş zam yapılmıştı. Bu zammı yeterli bulmayan hükümet, yeni bir düzenleme yapmazsa salı gecesi saat 00.01 itibarıyla motorine 1 lira 70 kuruşluk bir zam daha yapacak.



Zam sonrası İstanbul Anadolu Yakası’nda motorinin litresi 53 lira 95 kuruş olacak. Diğer illerde ise fiyat 54 TL’yi geçecek. Motorin şu anda İstanbul Avrupa Yakası’nda 52 lira 36 kuruş, Anadolu Yakası’nda 52 lira 25 kuruş, Ankara’da 53 lira 22 kuruş, İzmir’de ise 53 lira 55 kuruşa satılıyor. Yeni zamla birlikte motorinin litresi İstanbul Avrupa Yakası’nda 54 lira 06 kuruşa, Anadolu Yakası’nda 53 lira 95 kuruşa, Ankara’da 54 lira 92 kuruşa, İzmir’de ise 55 lira 25 kuruşa çıkacak.



Benzin fiyatları da şu an İstanbul Avrupa Yakası’nda 51 lira 19 kuruş, Anadolu Yakası’nda 51 lira 05 kuruş, Ankara’da 51 lira 87 kuruş, İzmir’de ise 52 lira 19 kuruş seviyelerinde bulunuyor.



Bir vatandaş, zamlara tepkisini dile getirerek “AKP’liler artık motorin bedava olacak, her yerden fışkırıyor deyip kendilerince eğleniyorlar. Su da her yerden çıkıyor ama bedava değil. Bu olay camları açın doğalgaz bedava olacak diyen kişiyi aklıma getiriyor. Bu kış vatandaşın ödeyeceği fiyatlara hep birlikte tanık olacağız. Bakalım kaç hanenin doğalgazı faturayı ödeyemediği için kesilecek” ifadelerini kullandı.

Kaynak: Yeniçağ gazetesi