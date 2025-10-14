Kaynak: SÖZCÜ
Eskişehir Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından yayımlanan ilana göre, şirketin sunduğu belgeler doğrultusunda Türk Ticaret Kanunu kapsamında geçici konkordato mühleti verilmesine karar verildi.
3 Aylık Geçici Mühlet Tanındı
Eskişehir Asliye Ticaret Mahkemesi’nin kararıyla, Bora Çelik Eşya ve Mobilya İnşaat Malzemeleri Sanayi Ticaret Limited Şirketi’ne 3 ay süreyle geçici mühlet tanındı. Mahkeme kararı doğrultusunda konkordato süreci 6 Ocak 2026 tarihine kadar sürecek.
