Kaynak: SÖZCÜ

Eskişehir Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından yayımlanan ilana göre, şirketin sunduğu belgeler doğrultusunda Türk Ticaret Kanunu kapsamında geçici konkordato mühleti verilmesine karar verildi.

3 Aylık Geçici Mühlet Tanındı

Eskişehir Asliye Ticaret Mahkemesi’nin kararıyla, Bora Çelik Eşya ve Mobilya İnşaat Malzemeleri Sanayi Ticaret Limited Şirketi’ne 3 ay süreyle geçici mühlet tanındı. Mahkeme kararı doğrultusunda konkordato süreci 6 Ocak 2026 tarihine kadar sürecek.