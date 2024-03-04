MALZEME LİSTESİ: 3 yumurta 1 su bardağı toz şeker 1 çorba kaşığı kakao 1 paket vanilya 1 paket kabartma tozu 3 çorba kaşığı su 3 çorba kaşığı un İÇ HARCI İÇİN: 1 çay bardağı toz fındık 1 kase frambuaz 1 paket köpürtülmüş şanti HAZIRLANIŞI: Yumurtaları karıştırma kabına kırıyoruz. Toz şekeri ilave ediyoruz ve mikserle iyice çırpıyoruz. Suyu ilave edip çırpmaya devam ediyoruz. Kakaoyu, kabartma tozunu, vanilyayı ve unu ekliyoruz. Son kez iyice karışana kadar çırpıyoruz. Yağlı kağıt serilmiş ve yağlanmış fırın tepsisine kek harcını döküyoruz. Spatulayla üzerini düzelterek harcı eşit şekilde yayıyoruz. Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında 7 ila 9 dakika arası pişiriyoruz. Kek pişince fırından çıkarıp soğumaya bırakıyoruz. Kek soğuyunca üzerine köpürtülmüş şantiyi sürüyoruz. Üzerine fındık serpiyoruz, frambuzları koyuyoruz. Kekimizi yağlı kağıt yardımıyla rulo şeklinde sarıyoruz. Servis tabağına alıyoruz. Üzerine de kalan kremşantiyi sıkıyoruz. Frambuazla süsleyerek servis ediyoruz.

Kaynak: Haber merkezi