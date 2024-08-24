Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ülke genelinde yaşanan siyasi ve sosyal gerilimler üzerine erken seçim kararı aldığını açıkladı. Macron, düzenlediği basın toplantısında, hükümetin politikalarına yönelik artan tepkiler ve parlamentoda yaşanan tıkanıklıklar nedeniyle bu adımı attığını belirtti.

Erken seçim kararı, özellikle ekonomik reformlar ve emeklilik yaşı değişiklikleri gibi konuların halk arasında yarattığı memnuniyetsizlik sonrası geldi. Seçimlerin tarihine dair net bir açıklama yapılmazken, siyasi partiler hazırlıklara başlamış durumda.

Macron, "Fransa'nın yeni bir siyasi düzenlemeye ihtiyacı var ve halkın iradesini yeniden tazelemek için en doğru yol seçimdir" dedi. Fransa'daki bu karar, Avrupa genelinde de geniş yankı uyandırdı.