

Edinilen bilgiye göre İnegöl'e bağlı kırsal İsaören mahallesinde İnegöl'e seyir halinde olan Serdar P.(36) yönetimindeki 10 TS 408 plakalı otomobilin iddiaya göre freni patladı.

Yol üzerindeki araçlara çarpmamak için direksiyonu kıran sürücüsü, otomobili bariyerlere çarparak durdurabildi. Kaza sonucu sürücü ile yolcu konumunda bulunan Kader A.(33) yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla alakalı soruşturma başlatıldı.