Fren yerine gaza basınca olanlar oldu

Kemalpaşa mahallesinde meydana gelen kazada fren yerine gaza basan sürücü, bisiklet ve park halindeki araca çarptı; 1 kişi yaralandı.

Kaza Kemalpaşa mahallesi Bayrak sokakta meydana geldi. Hilal A. Yönetimindeki 16 EGV 63 plakalı cip, sürücüsünün heyecan yapıp fren yerine gaza basması sonucu park halindeki 16 AKM 893 plakalı araca ardından İsmail K. Yönetimindeki bisiklete çarparak durabildi. Kaza sonucu bisikletin sürücüsü yaralandı, araçlarda maddi hasar meydana geldi. Yaralı olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.