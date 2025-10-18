UEFA, geçtiğimiz günlerde İspanya La Liga’daki Villarreal-Barcelona ve İtalya Serie A’daki Milan-Como maçlarının yurt dışında oynanmasına izin vermişti. Bu karar, futbolseverler ve kulüpler tarafından tepkiyle karşılanırken, tartışma kısa sürede sahaya yansıdı.

FUTBOLCULARDAN SAHADA TEPKİ

La Liga 9. haftasının açılış maçında Real Oviedo, Espanyol’u ağırladı. Barcelona-Villarreal karşılaşmasının Miami’de oynanacağı duyurulduktan sonra futbolcular birliği, sahada ilk protestosunu bu mücadelede gerçekleştirdi.

Maçın başlama düdüğünden itibaren her iki takım oyuncusu da yaklaşık 20 saniye boyunca topa dokunmadı. Sessiz şekilde yapılan bu tepki, tribünlerdeki taraftarların dikkatinden kaçmadı.

LA LIGA REJİSİ GÖRÜNTÜLERİ VERMEDİ

La Liga yayın rejisi, futbolcuların protesto anlarını televizyon ekranlarına yansıtmadı. Yayıncı kuruluş, bu esnada stadyum dışından görüntüler gösterdi. Ancak stadyumdaki taraftarlar, futbolcuların bu sessiz tepkisini net bir şekilde gözlemledi.