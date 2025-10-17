Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nde 3. hafta yarın oynanacak 2 maçla başlayacak.

Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nde 3. hafta heyecanı yarın ve 19 Ekim Pazar günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın açılış maçında Kocaeli Kadın Basketbol yarın Fenerbahçe’yi konuk edecek. Galatasaray ise Melikgazi Kayseri Basketbol’u ağırlayacak. Haftanın kapanış karşılaşmasında Beşiktaş evinde OGM Ormanspor ile mücadele edecek.

Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nde 3. haftanın programı şöyle:

Yarın

16.00 Kocaeli Kadın Basketbol - Fenerbahçe

17.00 Galatasaray - Melikgazi Kayseri Basketbol

19 Ekim Pazar

14.00 BOTAŞ - ÇBK Mersin

15.00 Dardanel Çanakkale Belediyespor - Nesibe Aydın

17.00 Beşiktaş - OGM Ormanspor