Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nde 3. hafta yarın oynanacak 2 maçla başlayacak.
Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nde 3. hafta heyecanı yarın ve 19 Ekim Pazar günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın açılış maçında Kocaeli Kadın Basketbol yarın Fenerbahçe’yi konuk edecek. Galatasaray ise Melikgazi Kayseri Basketbol’u ağırlayacak. Haftanın kapanış karşılaşmasında Beşiktaş evinde OGM Ormanspor ile mücadele edecek.
Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nde 3. haftanın programı şöyle:
Yarın
16.00 Kocaeli Kadın Basketbol - Fenerbahçe
17.00 Galatasaray - Melikgazi Kayseri Basketbol
19 Ekim Pazar
14.00 BOTAŞ - ÇBK Mersin
15.00 Dardanel Çanakkale Belediyespor - Nesibe Aydın
17.00 Beşiktaş - OGM Ormanspor