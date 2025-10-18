Bu harç, satış bedeli üzerinden hesaplanacak ve en az 1.000 TL olacak şekilde belirlendi. Düzenlemenin kasım ayında yürürlüğe girmesi öngörülüyor.

Örnek olarak, 1 milyon TL değerindeki bir araç için harç 2.000 TL, 2 milyon TL’lik araç için 4.000 TL ve 5 milyon TL’lik araç için 10.000 TL olacak şekilde hesaplanıyor. Bu düzenleme, sıfır kilometre araçların ilk tescil işlemlerinde de geçerli olacak ve böylece satış ve devri sırasında uygulanan mevcut harç muafiyetleri tamamen ortadan kalkacak.

ARAÇ PAZARI BÜYÜMEYE DEVAM EDİYOR

2025 yılının ocak-eylül döneminde Türkiye’de otomobil ve hafif ticari araç satışları, geçen yılın aynı dönemine göre %9,15 artış göstererek 927 bin 647 adede ulaştı.

Otomobil satışları: 742 bin 687 adet (%9,98 artış)

Hafif ticari araç satışları: 184 bin 960 adet (%5,92 artış)

Eylül ayında otomobil satışları %26,77 artışla 88 bin 274, hafif ticari araç satışları ise %21,66 artışla 22 bin 28 adet olarak gerçekleşti. Pazarda SUV otomobiller %62,7 payla öne çıktı.

KASIM AYINDA YÜRÜRLÜĞE GİREBİLİR

Kanun teklifi, önümüzdeki hafta TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülecek. Komisyon sürecinin ardından Meclis Genel Kurulu'ndan geçmesi halinde düzenlemenin Kasım ayı başında yürürlüğe girmesi bekleniyor.