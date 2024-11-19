Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde düzenlenen G20 Liderler Zirvesi'nde MIKTA Liderler Buluşması'nın ardından G20 Liderler Zirvesi aile fotoğrafı çekimine katıldı.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi’nde aile fotoğrafı çekimine katıldı

İletişim Başkanlığı'ndan aktarılan habere göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, aile fotoğrafı çekilirken, Hindistan Başbakanı Narendra Modi ve Vietnam Başbakanı Pham Minh Chinh ile yan yana durdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, fotoğraf çekimi sırasında, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Hindistan Başbakanı Narendra Modi ve Vietnam Başbakanı Pham Minh Chinh ile sohbet etti.

Fotoğraf çekimi esnasında liderler, birbirlerinin elini tuttu ve alkış tuttu.