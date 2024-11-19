Bulgar Moda Tasarımcısı Ivan Donev ve ekibinin hazırladığı defile Joker ajans modellerinin sunduğu 4 ayrı defile ile görsel şölen yaşattı. Donev'in kendi dünyasını en iyi anlatan renkler ile defile adeta görsel şölene dönüştüAli FİKRET / ANKARA (İGFA) - Bulgaristan Büyükelçisi Anguel Tcholakov’un daveti ile Dünyaca Ünlü Bulgar Moda Tasarımcısı Ivan Donev yüksek moda defilesi Divan Çukurhan’da gerçekleşti.

Defileye Bulgaristan Büyükelçisi Anguel Tcholakov, Balkan Göçmenleri İktisadi Araştırma ve Sosyal Yardımlaşma Vakfı (BİSAV) Başkanı Uzman Dr. Yüksel Özkale berberindeki heyet ile Türk ve Bulgar vatandaşlar da katıdlı.

4 ayrı koleksiyon, deneyimlerin bir hikayesi veya bir sanat galerisi olmakla birlikte, koleksiyon tasarımcı İvan Donev’in duygu, felsefe ve bakış açısını yansıtarak resmettiği adeta birer tablodan oluştu. Keskin göz ve dikkatli malzeme seçimi, temsil edilen modellerin her birinin çizgisi göz kamaştırdı.

Şifon ve organze gibi yumuşak ve tül kumaşların sert ve yapılandırılmış jakarlarla birleşimi, Donev’in koleksiyonlarının her birinde mevcut.

Tasarım baskısının oluşturulması, nakış, perdelik, taban kıvrımı, kumaşların boyanması ve işlenmesi, koleksiyon hazırlığının en yaratıcı anlarından biri.

Ana koleksiyon beyaz, siyah ve altın olmak üzere üç ana renkte yoğunlaştı.