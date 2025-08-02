Sarı-kırmızılı kulüp, oyuncuya her sezon için 21 milyon eurodan 4 yıllık sözleşme imzaladı. Ayrıca, sonraki satıştan elde edilecek kârdan Napoli’ye yüzde 10 pay verilecek.

Hazırlanan videoda, "Her maskenin ardında bir görev, bir amaç ve ortaya çıkmayı bekleyen bir miras yatar" ifadesiyle Osimhen’in takdığı maskeye vurgu yapıldı. Tanıtım, Galata Kulesi'nde yansıtılan Galatasaray amblemiyle başlarken, Osimhen’in Boğaz’daki bir teknede yer aldığı görüntülerle devam etti. Oyuncunun, sarı-kırmızı bayraklarla süslenen ve taraftarlarla dolu bir tekneyle Galatasaray Adası’na ulaştığı anlar da videoda yer aldı.

Tanıtımda, İtalyan basınında transfer sürecinde sıkça kullanılan “Solo Il Gala” (Sadece Galatasaray) ifadesine de atıf yapıldı. Paylaşım kısa sürede sosyal medyada geniş yankı buldu.