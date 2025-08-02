

Edinilen bilgiye göre, ilk kaza İnegöl'e bağlı kırsal Yeniceköy Mahallesinde meydana geldi. Yeniceköy Göleti mevkiinde seyir halinde olan Khalim A.(45) yönetimindeki motosiklet direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu devrildi. Kaza sonucu yaralanan motosiklet sürücüsüne ilk müdahaleyi haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptı. Yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı.

İkinci kaza ise, Esentepe mahallesi Esenler Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde seyir halinde olan Nurettin K. yönetimindeki 16 AYL 497 plakalı otomobil ile Serdar S. yönetimindeki motosiklet cadde üzerinde çarpıştı. Kaza sonucu yaralanan motosiklet sürücüsüne ilk müdahaleyi haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptı. Yaralı sürücü ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazalarla alakalı soruşturma başlatıldı.

Muhabir: Şerife öz