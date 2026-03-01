OpenAI’nin CEO’su Sam Altman’ın, ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) ile bakanlığın gizli iletişim ağına teknoloji sağlanmasını öngören bir anlaşmaya imza attığına dair açıklaması kamuoyunda büyük tartışma yarattı.

Gelişmenin ardından şirkete yönelik eleştiriler yoğunlaşırken, Türkiye ve dünyanın farklı ülkelerinden çok sayıda ChatGPT kullanıcısı sosyal medya üzerinden aboneliklerini sonlandırdıklarını açıkladı. Kullanıcıların bir bölümünün ise tercihini Anthropic tarafından geliştirilen Claude adlı yapay zekâ uygulamasından yana kullandığı görüldü.

Altman'dan eleştirilere yanıt

Artan tepkilerin ardından değerlendirmede bulunan Sam Altman, Savunma Bakanlığı ile yapılan anlaşmanın, rakip firma Anthropic’in kabul etmediği şartlara kıyasla daha sıkı güvenlik kriterleri barındırdığını ileri sürdü.

Şirket, 28 Şubat Cumartesi günü yayımladığı blog yazısında sözleşmenin bazı hükümlerini kamuoyuna açıkladı. Paylaşılan bilgilere göre OpenAI’nin yapay zekâ modellerinin kitlesel iç gözetim faaliyetlerinde, tamamen otonom silah sistemlerinde ya da sosyal kredi puanlaması gibi yüksek risk içeren otomatik karar süreçlerinde kullanılmasına açıkça izin verilmeyecek.

Açıklamada ayrıca, yapay zekâ sistemlerinin insan kontrolü olmaksızın otonom silahları yönetmeyeceği ve ABD vatandaşlarının kişisel verileri üzerinde sınırsız izleme yapılmasının söz konusu olmadığı vurgulandı. OpenAI, belirlenen çerçevenin hem güvenlik hassasiyetlerini dikkate aldığını hem de savunma sektörünün teknik gereksinimlerine yanıt vermeyi hedeflediğini kaydetti.

Claude App Store'da zirveye çıktı

Tartışmalar sürerken Anthropic'in geliştirdiği Claude isimli yapay zekâ uygulaması dikkat çekici bir yükseliş kaydetti. Cumartesi akşamı itibarıyla Claude, Apple'ın App Store'unda en çok indirilen üretkenlik uygulaması oldu.

Kullanıcılar alternatif arayışında

Sosyal medya paylaşımlarında çok sayıda kullanıcı ChatGPT aboneliklerini sonlandırdıklarını gösteren ekran görüntüleri yayımladı.

Pop müzik yıldızı Katy Perry de X platformunda ChatGPT ile "işinin bittiğini" belirterek Claude'a abone olduğunu gösteren bir ekran fotoğrafı paylaştı.

Reddit'te özellikle ChatGPT başlığı altında hesap silme paylaşımlarının arttığı ve "Cancel ChatGPT" çağrılarının yapıldığı görüldü.