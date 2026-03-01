Esenyurt Belediyesi Başkan Vekili Aksoy, eşi Esin Aksoy ile birlikte gençlerle iftar programında bir araya geldi. Ramazan etkinlikleri kapsamında ayrıca yazar ve sunucu Hayati İnanç da Esenyurtlularla buluştu.

Esenyurt'ta Ramazan ayı dolayısıyla düzenlenen etkinlikler yoğun katılımla gerçekleşti. Esenyurt Belediye Başkan Vekili Can Aksoy, eşi Esin Aksoy ile birlikte Necip Fazıl Kısakürek Kütüphanesi'nde düzenlenen iftar programında gençlerle aynı sofrayı paylaştı. Programa Yeşil Aytulum Turgut ile çok sayıda genç katıldı.

Samimi bir atmosferde gerçekleşen buluşmada gençlerle yakından ilgilenen Aksoy, Ramazan ayının paylaşma ve dayanışma ruhuna dikkat çekti. Gençlerin talep ve önerilerini dinleyen Aksoy, Esenyurt'ta gençlere yönelik projelerin artarak devam edeceğini ifade etti.

İftar programının ardından belediye tarafından gençler için hazırlanan dinlenme bahçesinde ateşler yakıldı. Canlı müzik ve çeşitli ikramlar eşliğinde gerçekleşen etkinlikte gençler keyifli vakit geçirirken, Başkan Vekili Aksoy da onlara eşlik etti. Program, hatıra fotoğraflarının çekilmesiyle sona erdi.

Hayati İnanç Esenyurtlularla buluştu

Öte yandan Ramazan etkinlikleri kapsamında Hayati İnanç, Cumhuriyet Meydanı'nda kurulan iftar çadırında sevenleriyle bir araya geldi. Programa Esenyurt Belediye Başkan Yardımcısı Zekeriya Şanlıer'in yanı sıra yüzlerce vatandaş katıldı. Ramazan maneviyatının derinden yaşandığı bu akşamda, vatandaşlar hem dinledi hem de sorularına cevap buldu.

Katılımcıların ilgiyle takip ettiği program, dualar ve hatıra fotoğraflarıyla tamamlandı. Esenyurt'ta Ramazan ayı boyunca düzenlenen etkinliklerin ilçe sakinlerinden büyük ilgi gördüğü belirtildi.