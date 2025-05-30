Trendyol Süper Lig'in 38. haftasında şampiyon Galatasaray, RAMS Başakşehir'i konuk etti. Sarı-kırmızılılar, Mertens'in penaltıdan ve Osimhen'in kaydettiği gollerle sahadan 2-0 galip ayrıldı.

Bu sonuçla puanını 95'e yükselten Galatasaray, sezonu 3 puanla kapattı. Başakşehir ise 54 puanda kaldı. Karşılaşmaya damga vuran an ise Mertens ve Muslera'nın vedası oldu. Galatasaray'ın efsane kalecisi Fernando Muslera ve yıldız orta saha oyuncusu Dries Mertens, taraftarların coşkulu alkışları arasında sahaya veda etti.